Курс валют НБУ на 18 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 18 июня 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 17 июня, достиг уровня 27.17 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 32.44 за 1 евро.
Курс рубля остается стабильным на уровне 3.75 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 17 июня 2021 года.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 37.91 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 39 коп до 29.69 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 11 коп до 7.15 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.171200
|EUR
|Евро
|32.442400
|RUB
|Рубль
|0.375450
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.907900
|CHF
|Швейцарский франк
|29.693700
|PLN
|Польский злотый
|7.146400