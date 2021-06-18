Гороскоп на сьогодні 18 червня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на п'ятницю, 18 червня 2021 року. Насолоджуйтесь життям, веселіться і робіть те, що приносить вам радість. А якщо вийде – можете навіть здійснити свою заповітну мрію, повідомляє Сегодня.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Найважливіше сьогодні стежити за своїм здоров'ям, корисна їжа і відмова від алкоголю – це перше, що має стояти у вашому списку. А ще постарайтеся уникати стресу – він може згубно на вас вплинути сьогодні. Вечір проведіть у спокої!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Ви будете справжньою батарейкою сьогодні, і все вам буде під силу. Але перед тим, як зважитеся підкорювати світ – продумайте для початку свій план на майбутнє. Вечір у колі близьких людей стане ідеальним завершенням дня!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Будь-які важливі рішення краще відкласти на інший день. Ідеальний час для навчання та саморозвитку. Намагайтеся більше часу провести наодинці зі своїми думками.

Рак (22 червня – 22 липня)

Сьогодні ви будете шоковані від того, що з вами відбувається так багато всього прекрасного. Не варто намагатися зрозуміти, за що ж вам таке щастя – просто насолоджуйтеся і беріть від життя найкраще.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Сьогодні з вами може познайомитися людина, яка змінить ваше життя на краще. Не намагайтеся здаватися тим, ким ви не є, а краще просто будьте собою і насолоджуйтеся приємним спілкуванням.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Ви будете відчувати на собі сьогодні пильну увагу протилежної статі, який буде просто без розуму від вас. Будьте відкритими і зможете насолодитися приємною компанією! Зірки рекомендують бути більш уважними в роботі з документами.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки обіцяють вам досить напружений день, коли ні серія "Друзів", ні літр кави не зможуть вас порадувати і підбадьорити. Включайте свій бадьорий плейлист, надягайте кросівки і вперед підкорювати дороги парку. Біг круто допомагає привести думки в порядок!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Намагайтеся більше розраховувати на себе і не напружувати своїм суспільством начальство – воно сьогодні буде дуже роздратованим. Проявіть рішучість у досягненні мети і ініціативність, тоді і лаври дістануться вам. Приділіть увагу своїй зовнішності!

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Сьогодні великі сили будуть залишати вас занадто швидко. Тому постарайтеся менше часу перебувати поруч з тими, хто як вампір витягає з вас енергію. Можливі ускладнення у взаєминах із близькими людьми – наберіться терпіння!

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Ура, сьогодні вам так буде везти, що ви зможете отримати від життя навіть більше, ніж розраховували спочатку. Удача, фарт, благословення – можете шукати цьому пояснення, а можете просто насолоджуватися. Краще вибирайте друге і всі будуть щасливі!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Ви будете сьогодні такий робочою конячкою, що все вам буде по плечу. Бережіть себе і не перевантажуйте роботою. Зате сміливо можете братися навіть за найскладніші і ризиковані справи! Удача у вас в руках – насолоджуйтеся.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Ви сьогодні будете в досить ностальгійній і меланхолическом настрої. Тримайте себе в руках і не дозволяйте нікому себе засмучувати. Не виключено, що думки багатьох будуть витати в хмарах, тому краще відкласти на інший день вирішення важливих справ. Слідкуйте за знаками і довіряйте інтуїції!