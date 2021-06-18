День батька 2021: звичаї свята і найтепліші привітання

Щорічно в Україні та ще 40 країнах світу відзначається День батька - міжнародне свято, присвячене всім татам світу. Це свято не такий популярне, як День матері, але не менш важливе для суспільства. Кожна дитина потребує батьківського виховання і турботи тата, повідомляє УНИАН.

З'явилося це свято з ініціативи американки Сонори Додд. Дівчина запропонувала на національному рівні відзначати присвячений татам день на честь свого батька-одинака, який виховав 8 дітей після смерті дружини.

Традиції батьківського свята

День батька відзначається 20 червня - у другу неділю червня. У цей день заведено вітати татусів, дарувати їм подарунки, дякувати за любов і турботу. У свято піднімаються питання важливості батьківства і проблеми батьків-одинаків.

Привітання з Днем батька 2021

В день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров'я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

Бути хорошим татом - відповідальна робота, і ти з нею справляєшся на всі сто! Ти - мій приклад для наслідування, моя опора і захист. Вітаю з Днем батька, любий тато, будь щасливий і завжди здоровий!

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Вітаю з Днем батька! Бажаю завжди залишатися прикладом сміливості, мудрості, впевненості і сили. Бути татом - справа складна, бажаю справлятися з ними на всі двісті відсотків!

Дорогий тато! У цей прекрасний день - День батька - вітаю тебе і щиро, від щирого серця, бажаю, щоб у твоєму житті завжди знаходилося місце для щастя, радості і веселощів. Будь молодий душею, завжди сповняйся енергією і бадьорістю, будь сильним і головне – залишайся таким же гідним прикладом для наслідування!

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Найкращого тата на планеті, мого тата, поспішаю привітати з Днем батька! Бажаю, щоб ти завжди був сильним, сміливим і нехай міцне здоров'я стане ще міцніше!