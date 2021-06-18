Після смерті пасажира в поїздах УЗ посилили заходи безпеки

Після смерті пасажира в поїзді провідники почали пристібати всіх пасажирів на верхніх полицях ременями безпеки. Якщо хтось проігнорує це, співробітники Укрзалізниці пристібатимуть пасажирів самі, посилаючись на сайт міста Одеси, повідомляє РБК-Україна.

Ремені безпеки помітили в поїзді Одеса-Ковель.

Фото: 048.ua

"Пропонувати пасажиру скористатися ременями входило в обов'язки провідників і раніше, але у зв'язку з останніми подіями ми вирішили акцентувати на цьому більше уваги", – зазначив керівник пасажирських комунікацій і клієнтських сервісів Укрзалізниці Олександр Шевченко.

Фото: 048.ua

За його словами, в усіх нових вагонах, які замовляють на 2022 рік, на верхніх полицях будуть спеціальні бортики. Вони допоможуть пасажирам не впасти.