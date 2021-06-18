Як змінювалася Нікітюк: фото зірки на початку кар'єри
Леся Нікітюк – одна з найуспішніших телеведучих України. Завдяки своїй професії вона вже відвідала безліч екзотичних країн, повідомляє Обозреватель.
Вперше на екранах знаменитість з'явилася в "Бігуді Шоу" дяді Жори. Після цього вона взяла участь у проєкті "Розсміши коміка", який приніс їй велику популярність. Про те, як Нікітюк змінювалася протягом своєї кар'єри – читайте далі в матеріалі.
У 2012 році Нікітюк пройшла кастинг програми "Орел і Решка" і стала співведучою Андрія Беднякова. Кілька сезонів вона подорожувала з творчим колективом команди і вела захоплюючі сюжети. Але незабаром дівчина була звільнена з проєкту.
Незабаром вона з'явилася в передачі "Леся-ЗдЄся". Телеведуча у стилі провінціалки задавала підступні запитання представникам бомонду.
У 2016 році вона засвітилася на екранах в сольному проєкті "Навколо М". А в кінці цього ж року Нікітюк повернулася на "Орел і Решку" і стала телеведучою 13-го сезону разом з Регіною Тодоренко.
На сьогоднішній день Нікітюк продовжує рости у своїй творчій кар'єрі. У 2018 році знаменитість з'явилася в телешоу "Хто проти блондинок?" і розважальній передачі "Хто зверху?".
У 2019 році стартував показ авторського проєкту Нікітюк "LeМаршрутка", присвяченого подорожам по Україні. У назві програми телеведуча використовувала своє жартівливе прізвисько – сама дівчина любить називати себе "Леді Ле".
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася фото, на якому позувала в трендовому спортивному вбранні. Бежеві або "голі" велосипедки і топ вона скомбінувала з взуттям на низькому ходу.