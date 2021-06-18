"Заткніться": Саакашвілі влаштував скандал в ефірі

Голова виконкому Національної ради реформ, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, голова партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко і політолог Михайло Чаплига влаштували скандал в ефірі ток-шоу "Народ проти" на телеканалі "Україна 24, повідомляє Телеграф.

Так, під час свого виступу Гудименко назвав обговорення питань деолігархізації "святом лицемірства", як приклад згадавши про "зарплати у конвертах" нардепів з фракції "Слуга народу" і про дивний фінансовий стан Саакашвілі.

"Ви, пане Саакашвілі, останній раз заповнювали декларацію у 2019 році, ви вказали, що ви безробітний, у вас немає житла в Україні і у вас залишалося 60 тис. доларів (зараз близько 1 млн 630 тис. грн - ред). Але у мене є підозра, що ви зараз вийдете звідси, сядете в великий красивий автомобіль і поїдете. А я чомусь поїду на метро і вас з собою поруч не побачу" , - сказав він.

Після цих слів Саакашвілі перебив Гудименка: "Слухай, я за одну лекцію заробляю більше, ніж ти за своє життя заробив! Ти що за своє життя зробив ?! Ви зі мною так не розмовляйте! Ви зі мною так не розмовляйте!"

На питання голови партії, "а чому" з експрезидентом так не можна розмовляти, Саакашвілі вибухнув тирадою такого змісту: "А тому! Тому що такі люди, як ви, і погубили цю країну, ось цією зловтіхою та ідіотизмом! Займіться своєю країною! Я не буду терпіти, щоб якийсь нікчема мене звинувачував у чомусь! Всі ми представники когось, хлопче".

На репліку Гудименко, що його покликали на ефір, Саакашвілі сказав, що "прекрасно розуміє", що в на це ток-шоу "просто так ніхто не потрапляє".

"І я не збираюся, щоб мені якась нікчемність говорило про моїх доходах! Я не збираюся це терпіти" , - заявив голова виконкому Нацради реформ.

В цей час в дискусію втрутився Чаплига, який заявив, що заступиться за Гудименко, "хоча я був проти нього", оскільки вони "по різні боки барикад". У відповідь на це Саакашвілі сказав Чаплизі "заткнутися".