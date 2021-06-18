Українці скуповують закордонну нерухомість: топ-країн

Українці скуповують закордонну нерухомість: топ-країн

Ковідні обмеження на мандрівки не збавили інтерес українців до закордоної нерухомості. Навпаки, експерти говорять про сплеск інтересу на придбання квартир у Туреччині, Болгарії, Польщі та Таїланді, повідомляє UBR.

Кількість угод за цей рік уже перевищили показники всього 2020-го.

Скуповують турецькі квартири

У той час як попит на покупку житла в країнах ЄС просів, інтерес до нерухомості в Туреччині стабільно зростає і становить майже 60-70% від усіх міжнародних угод

Цьому сприяли як відсутність особливих складнощів при в'їзді в період карантину, так і відносно доступні ціни на покупку житла - від 40 тис. Євро.

Найбільший інтерес в українських покупців викликає південний курорт Аланія. Добре зарекомендували себе Бодрум і Егейське узбережжя, а також Стамбул.

Що стосується критеріїв вибору потенційного житла, то тут переваги українських покупців також помінялися.

"У 2019 70% покупок становили однокімнатні квартири. Зараз порядок змінився: до 50% - однокімнатні, 25-30% - двокімнатні, 25% - це три-, чотири-, п'ятикімнатні квартири. Річ у тім, що більше людей стали купувати квартири саме для себе, а не під інвестицію для подальшої здачі в оренду", - зазначив у розмові засновник агентства закордонної нерухомості Hayat Estate В'ячеслав Фоменко.

Болгарія - найдоступніша

Болгарія займає друге місце за популярністю серед українців. Мінімальна вартість однокімнатної квартири в цій країні стартує від 20 тис. євро, що є найнижчим цінником на нерухомість поза Україною.

Попитом в цій країні користуються одно- і двокімнатні квартири на березі Чорного моря.

Заробітчани їдуть на ПМП

Польща є ще одним напрямком, де українці готові купувати житло. Вибір роблять на користь тих міст, де є можливість працевлаштуватися на довгостроковій основі або зі зручною інфраструктурою - Варшава, Краків, Гданськ, Катовіце і Вроцлав.

Бюджет у Польщі - 60-70 тис. євро. Розміри квартири вибирають в залежності від складу сім'ї.

"У докризовий період українці були лідерами з купівлі квартир у Польщі серед іноземців - 38%, і навіть змогли витіснити за цим показником німців. Свого часу "безвіз" трохи охолодив напрямок для ПНП (посвідка на проживання), але Covid-19 знову повернув увагу до Польщі. Дотації в країні, труднощі з перетином кордонів і зростання цін стимулювали наших громадян з ПНП осідати з сім'ями за місцем фактичного проживання", - розповів глава комітету інвестицій і будівництва Польсько-української ТПП Олександр Сокол.

Закриті країни - в аутсайдерах

Одночасно з цим Іспанія, Італія і Грузія втратили свої позиції лідерів через недоступність для іноземців. І якщо раніше Іспанія брала на себе близько 25% всього попиту, то зараз це всього 6-7%.

Однак експерти вважають, що надалі може спрацювати відкладений попит після того, як країни відкриються.

За словами В'ячеслава Фоменка, багато клієнтів, які планували купівлю в європейських країнах, уже переорієнтувалися на вищезгадані. До того ж ціни в Іспанії одні з найвищих - мінімум 250-300 тис. євро.

Будинки купують ті, у кого є бюджет, оскільки часто - це вілли мінімум на три-чотири кімнати.

Хочуть екзотику

Замикає п'ятірку лідерів екзотичний Таїланд. На нього припадає близько 5-7% попиту. Але покупку там роблять під інвестиції - рідко хто залишається жити в цій країні цілий рік.

Бюджет тут варіюється від $ 80 до $ 200 тис. Як правило, це інвестиційні квартири з гарантованою прибутковістю. Купуються під здачу в оренду (йдуть під управлінням готельних мереж).

Загалом учасники ринку відзначають, що онлайн-угоди на покупку нерухомості в ЄС у них поки є - Італія, Франція, Кіпр, Чехія та Чорногорія все ще входять в коло інтересів українців.

Однак усе частіше надходять запити і на нерухомість в ОАЕ - країна вважається відносно безпечною, перспективною і не має альтернатив у найближчому зарубіжжі.

Перевага віддається квартирам - на них припадає близько 85% усіх міжнародних угод і тільки 10-15% - на будинки та вілли.

Звичайно, ОАЕ - далеко не дешева для інвестицій країна. Невелика вілла тут обійдеться від $ 100 до $ 300 тис., і це ще відносно бюджетне для Еміратів житло.

Олександр Сокол згадує також про новий тренд серед українців на покупку земельних ділянок закордоном під забудову, що раніше не було поширене за межами України.

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