Вчені зробили несподівану заяву про користь відеоігор

Вчені з Ірландського дослідницького центру програмного забезпечення наукового фонду заявили, що популярні відеоігри можуть розв'язати проблему з деякими видами психічних розладів, повідомляє РБК-Украина.

Як заявила команда дослідників Lero, відеоігри можуть допомогти там, де традиційні методи лікування недоступні через місце розташування або як доповнення до традиційних терапевтичних методів лікування депресії або тривоги. Про це пише видання Edexlive﻿.

Як розповів керівник дослідження Марк Кемпбелл, є докази, що підтверджують ефективність відеоігор в поліпшенні психічного здоров'я. Найкращі результати вони показують при лікуванні депресії та тривожності.

"Варто розглядати комерційні відеоігри як потенційну альтернативу для поліпшення різних аспектів психічного здоров'я" , - зазначив Кемпбелл.

На думку вчених звичайні відеоігри можуть забезпечити недорогий і простий доступ для розв'язання проблем з психічним здоров'ям.

"Загальна доступність і поширеність комерційних відеоігор в сучасному суспільстві робить їх неоціненним засобом спілкувань людей з психічними розладами, незалежно від віку і статі, і з обмеженим доступом до психіатричної допомоги, що особливо актуально під час нинішньої пандемії COVID-19" , - відзначають вчені.

Відеоігри у віртуальній реальності чудово підходять для лікування когнітивно-поведінкових методів лікування депресії та тривожних розладів. Ці технології та керованість віртуального середовища можуть стати прекрасним способом для використання в психотерапії.