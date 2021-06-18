Італія почала видавати COVID-паспорти

Італія приєдналася до схеми ЄС з видачі сертифікатів вакцинації, яка полегшить жителям країни повернення до нормального життя як вдома, так і під час подорожей, повідомляє Європейська правда.

Люди, які повністю вакциновані, вилікувалися від COVID-19 або отримали негативний результат на коронавірус, можуть завантажити сертифікат, який дозволяє їм вільно переміщатися в блоці.

Італія також розглядає можливість скасування вимоги про те, щоб люди носили захисні маски для обличчя на відкритому повітрі, оскільки кількість хворих в країні продовжує падати.

Вимога була введена восени минулого року. У четвер залишалося неясним, коли саме її скасують.

"Можливість знімати маску на вулиці починаючи з літа – це мета уряду, і ми близькі до цього", – заявив міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо.

У засобах масової інформації ходили чутки, що це правило може бути скасовано в середині липня, в той час як інші вважали, що це може відбутися раніше.

У приміщеннях вимоги до масок поки залишаються незмінними, також вони є обов'язковими в магазинах, автобусах, поїздах і ресторанах.