Медики дали поради, як пережити спеку без шкоди для здоров'я

Медики закликали українців не забувати про своє здоров'я в спекотні літні дні, оскільки сотні людей щороку помирають від причин, викликаних саме спекою, повідомляє Страна.ua.

У Центрі громадського здоров'я при МОЗ нагадали, що надзвичайної (екстремальної) спекою заведено вважати температури, що коливаються на 10 і більше градусів вище середньої високої температури, визначеної для даного регіону і триваючої протягом декількох тижнів.

Також наводиться перелік простих порад, які вбережуть від несприятливих наслідків спеки:

У найспекотніші години краще залишатися в будинках з кондиціонером. Якщо вдома його немає - зайдіть в кондиціоновані громадські приміщення - навіть кілька годин, проведених в охолодженому приміщенні, можуть допомогти тілу адаптуватися до спеки на вулиці.

Варто обмежувати фізичну активність на свіжому повітрі в полудень. Проконсультуйтеся з сімейним лікарем щодо фізичних навантажень при жаркій погоді. З 11:00 до 16:00 не перебуваєте на вулиці.

Важливо надягати одяг з довгими рукавами, головний убір і сонцезахисні окуляри (з захистом від UVA і UVB-променів).