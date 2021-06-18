Медики дали поради, як пережити спеку без шкоди для здоров'я
Медики закликали українців не забувати про своє здоров'я в спекотні літні дні, оскільки сотні людей щороку помирають від причин, викликаних саме спекою, повідомляє Страна.ua.
У Центрі громадського здоров'я при МОЗ нагадали, що надзвичайної (екстремальної) спекою заведено вважати температури, що коливаються на 10 і більше градусів вище середньої високої температури, визначеної для даного регіону і триваючої протягом декількох тижнів.
Також наводиться перелік простих порад, які вбережуть від несприятливих наслідків спеки:
- У найспекотніші години краще залишатися в будинках з кондиціонером. Якщо вдома його немає - зайдіть в кондиціоновані громадські приміщення - навіть кілька годин, проведених в охолодженому приміщенні, можуть допомогти тілу адаптуватися до спеки на вулиці.
- Варто обмежувати фізичну активність на свіжому повітрі в полудень. Проконсультуйтеся з сімейним лікарем щодо фізичних навантажень при жаркій погоді. З 11:00 до 16:00 не перебуваєте на вулиці.
- Важливо надягати одяг з довгими рукавами, головний убір і сонцезахисні окуляри (з захистом від UVA і UVB-променів).
- Захистити шкіру можна завдяки засобам захисту від сонця з позначкою "широкий спектр" або "захист UVA / UVB" з SPF 30 і більше на етикетці. Наносити сонцезахисні креми варто за 30 хвилин до прогулянки.
- Кращий спосіб охолонути - прийняти прохолодний душ або ванну.
- Підтримувати водний баланс важливо незалежно від того, наскільки ви активні. Пити потрібно багато, маленькими порціями та не чекати відчуття спраги.
- Застосування гарячих і важких страв створює додаткову теплове навантаження для тіла людини.
- Краще обмежити вживання напоїв, що містять кофеїн, алкоголь або велику кількість цукру. Це призводить до втрати більшої кількості рідини. Вживання занадто холодних напоїв може призвести до судом шлунку.