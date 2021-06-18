У США не виключають скору зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

В американській адміністрації розглядають можливість організації зустрічі президента США Джо Байдена і голови КНР Сі Цзіньпіна, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За інформацією західних ЗМІ, лідери двох країн могли б зустрітися на саміті "групи двадцяти" (G20), яка відбудеться в жовтні в Італії. Також не виключено, що два лідери зустрінуться "віч-на-віч".

Відносини Вашингтона і Пекіна серйозно загострилися після того, як у Китаї був ухвалений закон про національну безпеку для Гонконгу. Крім цього, відносини двох країн ускладнює ще низка питань, включно з проблемою двосторонньої торгівлі й Тайванем.

Ще за часів колишньої адміністрації експрезидент США Дональд Трамп систематично обвинувачував Пекін у недостатніх заходах щодо стримування поширення коронавірусу. На його думку, китайська влада могла домогтися того, щоб вірус не покинув їх територію, проте не стала цього робити.