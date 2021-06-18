В США назвали 5 достижений Байдена в Европе

В Білому домі назвали п'ять основних досягнень президента США Джо Байдена під час офіційної поїздки в Європу. Його назвали "лідером вільного світу". Про це заявив Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки, повідомляє Букви.

“Під час цієї поїздки Джо Байден впевнено та вміло одягнув мантію лідера вільного світу. Попередній президент (Дональд Трамп – прим. ред.) відмовився від такої мантії, і тепер президент рішуче відновив її… Це найбільш значущий результат поїздки”, – сказав Салліван.

Він назвав п’ять основних досягнень Байдена під час першої закордонної поїздки.

Перше. Протидія COVID-19. Байден пообіцяв, що США передадуть 500 мільйонів доз вакцин Pfizer, які відправлять 100 країнам світу з низьким доходом.

Друге. Зближення демократичних країн задля протидії Китаю. В рамках ініціативи країн “Великої сімки” домовилися про реалізацію інфраструктурного плану Build Back Better World – B3W.

Третє. Перегляд договору про компенсації між Airbus та Boeing. Також – договір G7 про глобальний мінімальний податок.

Четверте. Відстоювання Байденом та США демократичних цінностей. В рамках цього аспекту “Велика сімка” виступила єдиним фронтом стосовно порушення прав людини в Синьцзяні. В цьому ж аспекті Байден “кинув виклик Путіну щодо області прав людини, несправедливого арешту Олексія Навального” . Салліван наголосив, що демократичні цінності в “ДНК Америки” , як сказав на пресконференції Джо Байден.

П’яте. Досягнення в кіберпросторі. Було узгоджено політику протидії кіберзлочинності протягом останніх семи років.