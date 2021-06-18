У Португалії закрили місто через спалах COVID

Уряд Лісабона вирішив заборонити в'їзд і виїзд з міста на вихідних через стрибки захворювань COVID-19 в регіоні навколо столиці, повідомляє Дзеркало тижня.

Заборона набуває чинності з 18 червня, 15:00. Винятком є рейси з аеропорту Лісабона і робочі поїздки. Поліцейські пункти контролю перевірятимуть туристів.

Експерти вважають, що в регіоні Лісабона широко передається дуже заразний штам "Дельта".

"Ми усвідомлюємо, що заборона на виїзд - непроста справа. Але ми вважаємо, що це необхідно для захисту іншої країни", - сказала прес-секретар кабінету міністрів Маріана Вієйра да Сілва.

Міська рада Лісабона оголосив, що відкриє центри вакцинації сім днів на тиждень з 8:00 до 22:00 з 1 липня, намагаючись прискорити процес.