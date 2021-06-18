Вітренко дорікнув політикам ЄС за підтримку "Північного потоку-2"

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає проєкт російського газопроводу "Північний потік-2" "символом корупції Заходу". Про це він заявив 17 червня в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1 + 1, повідомляє Depo.ua.

Вітренко переконаний, що Європа повинна зупинити будівництво "Північного потоку-2" як "проєкту, який є не ринковими, який є геополітичною зброєю Росії і який заснований не на принципі верховенства права".

"Якщо люди дійсно хочуть, щоб в Україні були (...) антикорупційні реформи, були реформи, спрямовані на принцип верховенства права, кращий засіб для цього - показати українцям, що Захід живе за цими принципами.

"Північний потік-2", на жаль, як і багато інших дій РФ, порушує, наприклад, антимонопольне законодавство Європи. Тобто цей газ поставляється в Європу. І "Газпром" зловживає своїм становищем на європейському ринку", - пояснив Вітренко.

Глава "Нафтогазу" дорікнув, що деякі європейські політики отримали посади в "Газпромі", що можна вважати корупцією.