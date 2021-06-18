За добу вакциновано понад 80 тисяч людей – новий рекорд

Минулої доби в Україні вакцинували від коронавірусу 81 713 людей, повідомляє Украинская правда.

Про це розповіли в Міністерстві охорони здоров'я України.

"Новий рекорд щеплених! 81 713 людини щеплено проти COVID-19 за добу 17 червня 2021 року. Одну дозу отримали 57 970 людей, повністю імунізовані — 23 743 людини", — повідомили у відомстві.

Протягом доби працювали 618 мобільних бригад та 964 пункти щеплення.

Станом на 17 червня 2021 року, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 707 599 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 652 055 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 652 053 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 337 345 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Загалом проведено 1 989 398 щеплень.