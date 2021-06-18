Укравтодор зробив найвигіднішу угоду за всі роки Незалежності

Укравтодор зробив найвигіднішу угоду за всі роки Незалежності

Вперше в Україні під державні гарантії "Укравтодор" випустив євробонди на Лондонській фондовій біржі, повідомляє УНИАН.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зазначив, що серія бондів "Велике будівництво" отримала історично низьку ставку у порівнянні з попередніми українськими суверенними розміщеннями у доларах США.

"У ході розміщення "Укравтодор" отримав заявок на майже 2,4 млрд доларів США, що більше ніж втричі перевищило запланований обсяг випуску", - написав Кубраков на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, це свідчить про значний інтерес з боку глобального фінансового ринку, підтверджує довіру до України та її великих інфраструктурних проектів.

"Завдяки цій транзакції для оновлення дорожньої інфраструктури розміщено 700 млн доларів США під 6,25% на строк 7 років", - розповів український міністр.
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