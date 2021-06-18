Коли довжина насправді важлива: як вибрати чоловічі шорти

Тобі подобається ходити в шортах, але якої довжини ці шорти мають бути – ще не визначився? Чому важливо правильно підібрати шорти? Щонайменше, через імідж (як ти хочеш, щоб тебе сприймали), стиль (адже ніколи не варто мати недоречний вигляд) і красу (щоб одяг підкреслював природну привабливість, повідомляє 24 Канал.

Про моду зараз не говоримо, її тенденції мінливі. Але у виборі шортів завжди слід пам’ятати про свою фігуру та розміри.

Критерій довжини: які ж шорти обрати для себе

Про яку довжину мовиться? Звичайно, про довжину шва на внутрішній стороні шортів.

4 дюйми (10 сантиметрів)

Це не одяг на щодень. Такі шорти – скоріше, пляжний варіант. Або й вуличний – у вкрай теплі дні та в країнах, де такий одяг не викликає роздратування суспільства.

Найкраще 10-сантиметрові шорти пасують чоловікам зі зростом, меншим за 180 сантиметрів та зі струнким тілом.

5 – 7 дюймів (13 – 18 сантиметрів)

Їх можна порадити чоловікам, які мають міцні та красиві стегна. Такі шорти зазвичай сягають середини стегна, тож краще пасують високим чоловікам (понад 180 сантиметрів).

Однак не конче – не дарма ж саме такі шорти називають універсальними.

9 – 11 дюймів (23 – 28 сантиметрів)

Найкращі шорти для дуже високих чоловіків. І далеко не найкращі – для худих.

До слова, щодо зросту – вибирай шорти так, щоб вони були хоч на 5 сантиметрів вище коліна. Якщо шорти падають нижче – це робить чоловіка візуально нижчим.

На що ще звернути увагу під час вибору шортів

Корпус і ноги

Звернути увагу треба на товщину своєї ноги та довжину корпуса.

Якщо у тебе звичайна тілобудова – можеш експериментувати зі стилями, але якщо, наприклад, маєш міцну статуру і крупні ноги – краще уникай занадто щільних шортів в обліпку.

А якщо у тебе атлетичне тіло, широкі плечі та м’язисті ноги – можна дозволити собі менші шорти (але не коротші, ніж до середини стегна).

Худенькі ж чоловіки можуть мати дуже добрий вигляд у невеликих шортах 5 – 7 дюймів.

Матеріал і колір

Інший важливий фактор вибору – це матеріал. Зокрема, його колір та склад.

Більшість чоловіків віддають перевагу шортам темно-синім, чорним, оливковим та кольору хакі.

Найкращі варіанти матеріалу – бавовна, льон і їх комбінації з сучасними синтетичними додатками.

Добрі й джинсові шорти – особливо у місцях, де все ще не досить тепло.

Доречність

Певні фасони шортів слід одягати для певних випадків. Тобто, ти ж розумієш, у шортах для пляжу не варто йти до офісу.