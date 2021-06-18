Росія не зробила нічого для виконання "нормандських" домовленостей, – Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна виконала всю свою частину домовленостей саміту "Нормандії", який відбувся в Парижі у 2019 році, а Росія не зробила нічого, повідомляє Укрiнформ.

"Ви згадали Паризький саміт 2019 року. Чи домовилися там про щось? Так, там домовилися. Там були досягнуті дуже конкретні домовленості. Вони були покладені на папір, і президент Путін під ними підписався. Так ось – з цих домовленостей Україна виконала всю свою частину, а Росія не виконала нічого", – зазначив Кулеба.

На його думку, Україна повинна створювати такі дипломатичні комбінації, які штовхають Росію виконати свої зобов'язання, адже вона є стороною конфлікту.

Глава української дипломатії також підкреслив, що Мінські домовленості – основа врегулювання конфлікту на сході України.

"Мінські домовленості – безумовно, основа врегулювання. Якщо ми мирно врегулюємо, то на основі Мінських домовленостей – і це підтверджуємо і ми, і президент Байден про це згадав", – акцентував міністр.

Кулеба підкреслив, що виконання Росією своїх зобов'язань розблокувало б врегулювання конфлікту.