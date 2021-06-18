США вкладуть мільярди в ліки від COVID-19

Уряд США вкладе понад 3,2 мільярда доларів в нову програму, мета якої – отримання ліків проти хвороби COVID-19, що викликається коронавірусом нового типу. Про це, посилаючись на держоргани США й видання The New York Times, повідомляє Лента.Ру.

"Скажімо, я прокидаюся з ранку, мені недобре: я не відчуваю смаків і запахів, у мене дере в горлі. Я дзвоню лікарю й кажу: "у мене COVID-19, випишіть мені рецепт", – змалював майбутню ситуацію головний інфекціоніст країни доктор Ентоні Фаучі.

Вкладення підуть на те, щоб прискорити клінічні випробування препаратів, що, можливо, підходять на цю роль. Відзначається, що в оптимістичному сценарії ліки буде підтверджено вже до кінця цього року. Приблизно третина коштів відправиться в дослідницькі центри, які розробляють зовсім нові препарати – такі, які блокують захворювання на ранній стадії або допоможуть впоратися з іншими інфекціями, потенційно здатними привести до пандемії.

Відзначається, що минулого року американська влада виділила понад 18 мільярдів доларів на розробку вакцини.