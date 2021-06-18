У Луганську вибухнув і загорівся газопровід

На газопроводі в Луганську стався вибух з подальшим горінням, в результаті чого у 20 житлових будинках тимчасово відключена подача газу, заявили в пресслужбі ДП "Луганськгаз, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вночі 18 червня 2021 року на газопроводі середнього тиску діаметром 425 мм стався вибух, в результаті чого утворилося сильне загоряння. Внаслідок інциденту від подачі природного газу були тимчасово відключені 20 житлових будинків та 21 комунально-побутовий об'єкт", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що загоряння ліквідували о 6:30 ранку п'ятниці, а зараз проводяться ремонтно-відновлювальні роботи. Подачу газу планують відновити після завершення робіт.