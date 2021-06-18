Природний імунітет до COVID-19 не захистить від повторного зараження

Природний імунітет після перенесеної коронавірусної хвороби не гарантує того, що ви не захворієте знову на цю інфекцію, повідомляє Вести.

Лікарі відзначають, що тяжкість нового захворювання не залежить від того, як ви хворіли Covid-19 раніше. Зате вакциновані люди дуже рідко хворіють Covid-19. А якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень.

Це відбувається тому, що вакцини краще стимулюють утворення антитіл і Т-клітин, які знешкоджують вірус.