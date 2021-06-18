У Харківській області за добу потонули три людини, в тому числі 2 підлітка

За минулу добу в Харківській області рятувальники дістали з води тіла двох підлітків (2005 та 2007 р. н.) та 62-річного чоловіка, інформує пресслужба ГУ ДСНС, повідомляє Интерфакс-Украина.

Один нещасний випадок стався в с. Колонтаєв Краснокутської громади біля шлюз-регулятора.

"Рятувальники 57-ї Державної пожежно-рятувальної частини допомогли поліцейським витягнути з води тіла двох підлітків (2005 та 2007 років народження), які потонули в річці Мерла в той же день... За допомогою човна і рятувальної мотузки співробітники ДСНС дістали тіла загиблих з водойми та передали слідчим", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі підлітків.

Інший нещасний випадок стався поблизу села Мартове Чугуївського району біля греблі. Там водолази Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування і швидкого реагування ДСНС України знайшли й дістали з Печенізького водосховища тіло 62-річного чоловіка.

Всього з початку року у водоймах Харківської області потонули 17 осіб, 4 з яких – діти. Ще одна людина вважається зниклою безвісти.