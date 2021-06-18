Виробники смартфонів OnePlus і Oppo оголосили про злиття

Бренди OnePlus і Oppo, якими володіє китайський холдинг BBK, оголосили про глибшу інтеграцію, що почалася ще торік. У компанії запевнили, що обидва напрямки по випуску смартфонів будуть розвиватися і надалі, повідомляє UBR.

Співзасновник і головний редактор профільного видання Gagadget Сергій Мітяєв припустив, що команда OnePlus "дійшла до стелі зростання", почавши випускати бюджетні моделі. Він нагадав, що цей бренд було задумано для смартфонів з флагманськими характеристиками, але ціною на 20% нижче, ніж, наприклад, у Samsung.

За словами експерта, злиття надасть OnePlus певні можливості для зростання. Для українського споживача це "теоретично" може означати, що на наш ринок зможуть офіційно поставлятися телефони OnePlus по каналу дистрибуції Oppo.

"Буде це чи ні - зараз сказати складно, в представництві не коментують. Я особисто припускаю, що питання виходу на український ринок - лише питання часу тепер", - зазначив керівник Gagadget.

На глобальному ринку поки будуть представлені обидві марки.

"У кожної є своя аудиторія і немає сенсу "канібалізувати" нікого на рівні марок. Huawei багато років вдавалося розвивати одночасно і Huawei, і Honor. Вони грамотно поділяли аудиторії. Тобто прецедент є" , - підкреслив Сергій Мітяєв.

При цьому він навів і негативний приклад - Lenovo і Motorola.