"Велике будівництво": у Рівному побудують садок-вулик (фото)

У Рівному до кінця року в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде завершено зведення дитячого садка у формі бджолиних стільників, повідомляє Дiлова Столиця.

На сторінці Юрія Голика в Facebook можна побачити, як просувається будівництво незвичайного садка.

"Будівництво дитячого садка у формі стільників на 220 місць. Нагадаю, що перші й поки єдині в країні садки сучасної архітектури були побудовані нами в Дніпропетровській області. Наприклад, садки на 115 місць у формі стільників у Підгородньому, Романковому та Іларіоновому" , — пише Голик і публікує детальний фоторепортаж з Рівного.

Рівненський садок буде виконаний за таким же проєктом дніпропетровських архітекторів, тільки в укрупненому варіанті.

Перший садок у формі стільників був відкритий у Підгородньому Дніпропетровської області у 2018 році і відразу ж став одним з кращих в Україні. З його відкриттям у будівництві інфраструктури для дітей було започатковано тренд на формування барвистих і комфортних просторів дошкільного виховання.

"Завжди говорив, що пора давно закінчувати з будівництвом типових сірих казематів у вигляді садків, придатних швидше для гри у Quake і Doom, а не для перебування в них дітей" , — написав Голик.

Нагадаємо, у 2021 році в ході "Великого будівництва" в Україні буде побудовано і реконструйовано 70 садочків та 95 шкіл. Про це раніше повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.