"Євросолідарність" закликала Зеленського ветувати закон про податкову амністію

Політична партія "Європейська солідарність" закликала президента Володимира Зеленського накласти вето на закон про так зване добровільне декларування. На переконання політсили, він зовсім не про податкову амністію.﻿ Про це у Facebook заявила народна депутатка Ніна Южаніна, повідомляє Обозреватель.

За її словами, ухвалений закон – це спроба зобов’язати середній клас заднім числом сплатити додатково 5% збору за активи, накопичені впродовж всієї незалежності України: гроші, квартири, дачі, машини.

"Саме середній клас влада призначила винним у провалі своєї економічної політики і планує за рахунок звичайних людей залатати дірки в бюджеті. І, що найбільш цинічно, боляче вдарить податкова амністія по наших заробітчанах, які виїжджають працювати за кордон не від хорошого життя. Інший бік податкової амністії люди відчують не відразу, але може бути запізно" , – наголосила депутатка.

Вона повідомила, що період "добровільності" завершиться у вересні 2022 року, і тих, хто не подасть декларацію, податкова спитає про джерела походження їхніх статків.

"Якщо ж документального підтвердження придбання активів у людей немає (адже вони не зобов’язані зберігати документи довше, ніж три роки), сплатити доведеться вже не 5%, а 18%. І годі буде знайти правду в "найсправедливіших" українських судах" , – прогнозує Южаніна.

"А найбільше шулерство монобільшості полягає в тому, що раніше вона вже звільнила від сплати ПДФО доходи фізичної особи за 2020, 2021 роки, отримані внаслідок ліквідації офшорів.Тобто для власників великого капіталу податкова амністія по факту відбулася під "нуль", решті ж громадян – добровільно-примусова сплата додаткового податку" , – обурюється представниця "ЄС".

За словами нардепки, у процесі розгляду законопроєкту №5153 жодна поправка, спрямована на те, щоб зробити його менш жорстким стосовно людей, не була врахована.

"Коли головний ідеолог податкової амністії професор Г говорить, що акція буде добровільною і не матиме фіскальних наслідків, він вкотре бреше, не червоніючи. Адже прийнятим законом передбачено подальше посилення контролю за повнотою оподаткування доходів фізичних осіб (про що уряд має розробити окремий законопроєкт)" , – пише Южаніна.