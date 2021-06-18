В Києві збільшиться кількість інспекторів з паркування

Інспекція з паркування оголосила додатковий набір близько 60 інспекторів для штрафування київських автомобілістів, повідомляє 24 Канал.

Зараз на вулицях Києва працює 15 інспекторів, і це непорівнювано з практикою інших великих міст. Про це розповiв заступник голови КМДА Костянтин Усов.

"Ми збільшуємо інспекторський склад. Інспекторів буде вп’ятеро більше ніж є наразі, проте це лише перша хвиля зміцнення кадрового потенціалу інспекції. На 14430 наших муніципальних паркомісць для ефективного контролю треба значно більше сил" , – зазначив Костянтин Усов.

Додатковий штат працівників дасть змогу посилити контроль за дотриманням правил паркування в усіх районах міста, особливо в центральній частині.

"Значна кількість нових працівників упорядковуватиме паркування у першій транспортній зоні Києва. Саме там спостерігається найбільше напруження на вулично-дорожню мережу, найінтенсивніше скупчення автомобілів, найбільша кількість порушників, а також наймасовіша концентрація нелегальних паркувальників" , – повідомив Костянтин Усов.

Для майбутніх працівників розроблена окрема система мотивації.

"Окрім конкурентної заробітної плати та можливості кар’єрного росту, ми пропонуємо всі переваги державної служби: соціальний пакет, пенсійне забезпечення, можливість відпочинку на морських курортних базах України, допомогу на соціально-побутові витрати та оплачувану відпустку" , – зазначив Костянтин Усов.

Згідно з вимогами, кандидати мають вільно володіти державною мовою, мати вищу освіту, бути відповідальними, стресостійкими та цифрово грамотними.