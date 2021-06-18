План Банкової: навіщо Зеленський робить Байдена боржником

Можливо, це просто істерика дитини, якій не дали тістечко. А можливо, Банкова обачливо нагнітає в медіа негативне ставлення до Заходу, повідомляє Деловая столица.

Через місяць, наприкінці липня, Володимир Зеленський на запрошення Джо Байдена готується здійснити офіційний візит до Вашингтона. У зв'язку з цим, у інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters і Associated Press він детально розповів про свої очікування від майбутньої зустрічі з президентом США.

Повний текст інтерв'ю українською, англійською та російською мовами вийшов на сайті президента України вранці 16 червня. Тобто саме тоді, коли увага світових ЗМІ була прикута до переговорів Байдена і Путіна в Женеві. Для Зеленського це був привід вплести свої побажання до Байдена в геополітичний контекст.

Цих побажань аж п'ять. І всі вони, скажімо так, дивні.

П'ять боргів Байдена

Фактично цей список очікувань звучить як список боргових вимог. Причому в роль боржника поставлений президент США. Перерахуємо ці побажання в тому порядку, в якому їх згадав сам Зеленський.

По-перше, щоб Байден назвав йому дату надання Україні ПДЧ — Плану дій щодо членства в НАТО.

"Я хочу від президента США конкретики для України. Якщо ми говоримо про ПДЧ в НАТО — я дуже хотів би отримати конкретику щодо того, "так" це чи "ні". Я розумію, що це повинна бути узгоджена позиція країн Альянсу. Але ми повинні отримати зрозумілі дати і ймовірність цього для України" , — заявив Зеленський.

Журналісти уточнили: "Ви про НАТО чи про ПДЧ?" — "Насамперед про ПДЧ. Тому що без ПДЧ неможливо по-іншому пройти цей шлях. Тому ми говоримо насамперед про ПДЧ — конкретика" .

Однак Зеленський вже неодноразово чув від керівництва США, в тому числі особисто від Байдена, абсолютно конкретні відповіді: спочатку необхідно виконати свої зобов'язання щодо боротьби з корупцією. І коли на Банковій завзято удають, що вони цього не почули, це і в Вашингтоні, і в штаб-квартирі Альянсу сприймається як дуже поганий сигнал про те, що насправді ніякого бажання інтегруватися в НАТО нинішнє керівництво України не має.

По-друге, Зеленський зібрався говорити з Байденом "про флот, військову підтримку. Поки ми не в НАТО, ми хочемо отримати цю потужну підтримку" .

"Ми втратили багато років щодо ситуації з безпекою в Чорному й Азовському морях, — заявив він під час інтерв'ю. — У нас слабкий флот. Вважаю, що він повинен бути потужним".

Після інавгурації Байдена Зеленський вже шокував його питанням в інтерв'ю Axios/HBO: "Пане президенте, чому ми до цього часу не в НАТО?" Тепер, схоже, додається питання: "Пане президенте, чому у нас досі слабкий флот, а не потужний, як у вас?"

Третя тема, за словами Зеленського, — "про Міжнародний валютний фонд, поглиблення наших відносин з точки зору того, що всі повинні розуміти і бути більш гнучкими. Розуміти, що у нас війна і ми захищаємо демократію в Європі, захищаємо свою країну. Тому не можна з нами просто говорити фразами про реформи, оскільки на все це потрібні час, стабільність, гроші".

Цікавий спосіб спілкуватися з МВФ — взяти на себе зобов'язання в меморандумі, отримати у свій держбюджет $2,1 млрд, а коли МВФ запитує про виконання зобов'язань, розповідати президенту США, що "у нас війна".

Коли Зеленський наполегливо відмовляється виконувати зобов'язання, під яким він особисто поставив підпис, про аудит ковідного фонду, це і в Вашингтоні, і в штаб-квартирі МВФ сприймається як дуже поганий сигнал про те, що нинішнє керівництво України насправді всього лише шукає привід для розриву співпраці з МВФ. Тим більше що і законопроєкт відповідний (про дефолт) уже внесений.

По-четверте, Зеленський має намір вимагати від Байдена інвестицій.

"Якщо США нас підтримують, то повинні це робити й економічно, — заявив він. — У США є можливість економічно підтримати Україну. Це не тільки про гроші, це про інвестиції, про відкриття підприємств. Є список цих підприємств, наше бажання, є зрозумілі напрямки, галузі. Якщо США заходять на український ринок — це збільшення числа робочих місць, збільшення кількості грошей в економіці України".

Цікаво, чого конкретно Зеленський чекає від Байдена: що той стусаном змусить американські компанії інвестувати в Україну, в ті "зрозумілі напрямки" , де їх уже чекають "інвестняні від Зеленського" ?

А по-п'яте, Зеленський чекає від Байдена компенсацій за "Північний потік-2". Причому дуже великих:

"Ми повинні отримати гарантії безпеки, я вважаю це цілком справедливим. А найголовніше в гарантії безпеки — це повернення наших територій".

Здивовані журналісти перепитали: "Питання про "Північний потік-2". Скажіть, будь ласка, компенсації — що хоче отримати Київ за "Північний потік-2"?"

"Припинення війни, спокій і стабільність на всій території незалежної України. А коли ми говоримо "стабільність" — це і геополітична стабільність, і стійке припинення вогню, і контроль наших територій, і енергетична безпека. Це все про справедливість. І це не про "Північний потік-2". Так повинно бути безсумнівно. Тому ми будемо боротися, незважаючи ні на що, за нашу державність і проти "Північного потоку-2", подобається це комусь із наших європейських партнерів чи ні".

При всій сумбурності цих фраз зміст їх досить прозорий: Зеленський хоче, щоб Байден повернув йому території, які відібрав Путін, і щоб Байден одночасно якимось способом угробив "Північний потік-2". А якщо Байден цього не зробить — це буде несправедливо.

Істерика чи розрахунок

Після ознайомлення з цим переліком претензій, звичайно, виникає питання: чого ж добивається Зеленський? У соцмережах вже з'явилися різні версії.

Одні коментатори бачать тут насамперед істерику дитини, яка чує від дорослих: "Спочатку прибери у своїй кімнаті і виконай домашнє завдання, а потім буде тобі компот з тістечком" . Він просто звик, що йому всі винні, а сам він "нікому нічого не винен" .

До цієї версії варто поставитися цілком серйозно. На Банковій дійсно можуть просто-напросто блефувати, сподіваючись, що якщо голосно вимагати від Байдена всього, чого тільки можна, то він хоч що-небудь дасть. І якщо голосно кричати: чого пристали з виконанням зобов'язань, не бачите, чи що, у нас війна, — то й справді якісь зобов'язання розсмокчуться і їх можна буде не виконувати.

Але є й інша версія, яка теж заслуговує на увагу. Суть її в тому, що Банкова спеціально, обачливо нагнітає в медіа негативне ставлення до Заходу, США і конкретно Байдена, які, мовляв, в неоплатному боргу перед Україною, тобто перед Зеленським. Деякі інтернет-ресурси діляться інформацією про те, що найближчим часом Україну чекають «узгоджені зусилля проросійської "групи впливу" в оточенні Зеленського для остаточного руйнування відносин між Україною і США». Нібито Зеленському вже підготовлені кілька варіантів виступів на тему "Нам потрібен мир, нас кинули, давайте реінтегрувати території" . І ось якщо взяти ті п'ять претензій, які Зеленський публічно висунув Байдену в інтерв'ю трьом світовим інформагентствам, то в них саме і сформульовані "докази" того, що США "нас кинули".

Утім, хоча ці дві версії дуже розходяться, вони можуть реалізовуватися спільно. Наскільки вони справедливі, це може з'ясуватися в найближчий місяць — ще навіть до візиту Зеленського в Вашингтон.