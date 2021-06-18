Укрпошта оновила автопарк на 44,5 млн грн

"Укрпошта" отримала в компанії "ОТП Лізинг" 18 вантажівок IVECO EuroCargo вартістю близько 44,5 млн грн (з ПДВ) на умовах фінансового лізингу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Укрпошта закупила авто в рамках програми розширення і оновлення автопарку. Нові машини будуть обслуговувати маршрути з Києва, Львова та Дніпра.

"У наших гаражах більше 3 тис. нових автомобілів, які ми придбали з 2017 року. Сьогодні приймаємо ще 18 нових магістралок, а до кінця року - майже 2 тис. машин для пересувних відділень по всій країні ... І це те, що вже сьогодні дозволяє нам конкурувати в термінах доставки і привозити цивілізацію в найвіддаленіші населені пункти нашої країни ", - цитується в повідомленні генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За даними поштового оператора, серед шести компаній-учасників тендера на закупівлю вантажівок-одинадцятитонників переможницею стала компанія ТОВ "АМАКО УКРАЇНА" з моделлю IVECO EuroCargo.

Загальна вартість автомобілів з урахуванням обслуговування (по досягненню 360 тис. км) склала EUR 1,3 млн з ПДВ, що більш ніж EUR 100 тис. дешевше середньої запропонованої ціни.

Вантажівки мають спальну двомісну кабіну, GPS, двигун потужністю 252 л. с. і обсягом 6 л - така комплектація допомагає швидко і комфортно долати великі відстані з повною завантаженістю.

Для придбання авто "Укрпошта" використовувала модель фінансового лізингу, який уже застосовувала торік.

Для визначення компанії-лізингодавця був оголошений тендер і серед трьох претендентів перемогла компанія "ОТП Лізинг", яка запропонувала найбільш вигідний контракт на три роки.