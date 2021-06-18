В Україну завозять все більше імпортного цукру

Експорт цукру (код ТН ЗЕД 1 701) в січні-травні 2021 р. склав майже 2,2 тис. т, що в 27 разів нижче за показник за аналогічний період минулого року (60,1 тис. т), свідчать дані Державної митної служби України, повідомляє AgroPortal.

При цьому з початку 2020/21 МР поставки на зовнішні ринки склали 71 тис. т, тобто на 13% нижче за показник сезоном раніше (82 тис.т).

Найбільшими країнами-імпортерами українського цукру від всього експорту (в грошовому еквіваленті) в січні-травні 2021 р. виступили Ізраїль (42,94%), Німеччина (30,40%), Молдова (14,78%).

Імпорт цукру (код ТН ЗЕД 1 701) за січень-травень 2021 склав 100,4 тис. т, причому в травні в Україну завезли 60,32 тис. т продукції.

Найбільшими країнами-постачальниками цукру в Україні (в грошовому еквіваленті) в січні-травні 2021 р. виступили: Бразилія (57,66%), Польща (27,62%), Бельгія (4,42%).

Імпорт інших цукрів за січень-травень 2021 (код ТН ЗЕД 1702) становить 9,6 тис. т, експорт - 18,3 тис. т. Експорт меляси в січні-травні 2021 р. становить 711 т (Ізраїль імпортував 100%), а імпорт за відповідний період становить 1,2 тис. т.