У Запоріжжі двоє людей опинилися в реанімації через в'яленого ляща

У Запоріжжі підтверджено захворювання на ботулізм у двох людей, які 14 червня вживали в'ялену рибу. Зараз вони перебувають у важкому стані, без свідомості в реанімації, посилаючись на Запорізький обласний центр МОЗ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Хворих чоловіка й жінку госпіталізували 15 червня. Вони вживали в'яленого ляща, придбаного в торговельній мережі міста.

Постраждалих одразу шпиталізували до відділення реанімації з характерними для ботулізму клінічними проявами.

"Обидва постраждалих знаходяться у важкому стані, без свідомості, не контактні, клінічний діагноз – ботулізм важкого ступеня", – йдеться в повідомленні.

Ботулізм – це гостре важке інфекційно-токсичне захворювання. Воно призводить до важких уражень нервової системи, змін в роботі серцево-судинної системи, слабкості скелетних і гладких м'язів, порушення зору, ковтання, моторики кишок.

Токсин палички ботулізму є найбільш небезпечним з усіх відомих бактеріальних токсинів. Захворювання може виникнути при вживанні харчових продуктів без попередньої термічної обробки. Це можуть бути консерви, особливо домашнього приготування, копчені, в'ялені м'ясні та рибні вироби, а також інші продукти, в яких є умови для розвитку збудників.

Споживаючи продукт, практично неможливо визначити наявність в ньому ботулотоксину, оскільки він не має ні кольору, ні смаку, ні запаху.

Симптоми ботулізму з'являються в середньому через добу після вживання зараженої їжі, але іноді інкубаційний період може скорочуватися до 2-х годин або подовжується до 10 діб.

Захворювання починається із загальної слабкості, головного болю, запаморочення, виникає почуття тривоги, а потім проявляються такі симптоми: двоїння предметів, ослаблення ясності зору (предмети бачаться в тумані, сітка перед очима). Внаслідок паралічу м'язів гортані, горлянки та язика хворі втрачають голос, ковтання стає важким або взагалі неможливим.

Головним місцем ураження токсину ботулізму є нервова система. Розвивається неврологічна симптоматика. У важких формах захворювання головним симптомом є розлад дихання, параліч діафрагми, в результаті чого настає смерть.

Лікування: госпіталізація хворого в стаціонар, введення протиботулінічної сироватки. Тому в разі виявлення характерних для ботулізму симптомів необхідно негайно звертатися за медичною допомогою.