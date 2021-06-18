"Цитрус" відреагував на звинувачення Корбана

Бізнесмен Геннадій Корбан, який купив 50-відсоткову частку в ТОВ "ЗТ-Інвест" (група компаній "Цитрус"), подав чотири судових позови сумарно більше ніж на 1 млрд грн до партнера - співвласника компанії Григорія Топала і групи афільованих юросіб, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, в компанії відбуваються оптимізація податків шляхом незаконної переуступки боргів без згоди кредиторів, передання обігових товарів на безоплатній основі фірмам-сателітам, а також багаторічне "сіре" розмитнення товарів.

"Наразі мої юристи вже подали понад чотири судових позови загальною сумою більше ніж на 1 млрд грн до партнера - співвласника компанії "Цитрус" Григорія Топала та групи юридичних осіб, які він контролює. Також підготовлено скарги до правоохоронних та податкових органів України", - заявив Корбан.

У свою чергу в "Цитрусі" спростовують заяви бізнесмена і називають таку інформацію неправдивою і маніпулятивною.

"У межах судового процесу, де ми оскаржуємо отримання частки, адвокат Корбана надав договір корпоративного управління, на підставі якого Корбан вправі керувати 50-відсотковою часткою в компанії "ЗТ-Інвест", яка не має жодного стосунку до групи компаній "Цитрус", - ідеться в заяві на сторінці "Цитрус" у Facebook.

У компанії також заявили, що не чули про аудит, оплачують усі податки в межах чинного законодавства, повністю ведуть прозору діяльність і не практикують передання "обігових товарів" на безоплатній основі.