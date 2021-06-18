Не люблять чекати: астрологи назвали найбільш нетерплячі знаки Зодіаку

Не варто звалювати негативні риси свого характеру виключно на дату народження, проте деякі характеристики все ж притаманні одним знакам Зодіаку більше, ніж іншим. Астрологи назвали трійку найбільш нетерплячих, повідомляє УНИАН.

Овен

Овни хочуть отримати все і відразу. Вони вважають, що заслуговують найкращого, при тому негайно.

Овен навіть може влаштувати істерику, якщо не отримає бажане.

Близнюки

Близнюки поспішають жити і поспішають отримати від життя максимум. Від необхідності чекати і нічого не робити вони дуже страждають.

Рак

Цей знак втрачає контроль над собою, коли не отримує бажаного. Цей на вигляд спокійний знак може влаштувати вам справжнє пекло, якщо не отримає від вас те, чого хоче.