У яких країнах можна дистанційно зняти з обліку авто

В Україні для пільгового розмитнення автомобіля з іноземними номерами потрібно обов’язково зняти його з обліку в країні, в якій він зареєстрований. Це можливо в Болгарії, Латвії, Нідерландах, Франції, Чехії та канадській провінції Онтаріо, повідомляє Обозреватель.

Про це розповiли у Державній митній службі України﻿. Проте в їх списку немає найпопулярніших країн, звідки були ввезені машини з єврономерами, таких як Польща та Литва. Але українцям все одно вдається там знімати з обліку автомобілі.

Щоб дистанційно зняти авто в Болгарії, потрібно подати реєстраційному органу формуляр, в якому зазначена причина зняття з обліку, реєстраційні номерні знаки та свідоцтва про реєстрацію автомобіля. Номерні знаки знищить уповноважений орган, а свідоцтва про реєстрацію промаркують, як недійсні.

Знати з обліку в Латвії та Нідерландах можна на цьому﻿ і цьому﻿ сайті відповідно.

У Франції дистанційно подати документи можна до відповідного структурного підрозділу МВС (Префектури) за місцем проживання власника автомобіля або через онлайн платформу адміністративних послуг﻿.

Щоб зняти авто з обліку у Чехії, треба надати реєстраційному органу довідки про огляд технічного стану машини, який має провести сертифікований сервісний центр. Довідка має підтвердити його наявність, технічний стан та відповідність нормам і стандартам основних вузлів та агрегатів та ідентифікувати номери.

Також у Чехії потрібно пред’явити технічний сертифікат та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, повернути закріплені за авто постійні реєстраційні номери та сплатити адміністративні збори.

Інформація про можливість дистанційного зняття автомобіля з обліку в інших країнах у Митниці відсутня. Проте, як повідомляє "24 канал" з посиланням на українських посередників, у Польщі це зробити можливо.

Також це можна зробити і в Литві. Зняти з обліку машину може її власник – литовський громадянин або компанія, яка продала машину українцю. Треба знайти власника і попросити, щоб він це зробив. Власник може звернутися до литовського центру реєстрацій авто Regitra, попередньо записавшись онлайн або вистоявши чергу. За це йому треба буде заплатити.