Румунське містечко страждає через нашестя ведмедів

У румунському містечку Беіде-Тушнад на вулицях міста стали помічати ведмедів: звірі прийшли з довколишніх лісів в пошуках їжі. На їх "рахунку" вже кілька розгромлених магазинів, посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомляє Ліга.net.

За словами місцевих чиновників, ведмеді стали для жителів справжньою напастю – забираються в будинки, трощать магазини та крадуть їжу. При цьому вони не бояться людей і не йдуть, навіть коли їх намагаються прогнати.

На зараз в місті налічується близько 16 ведмедів. Найнебезпечнішою з них вважають ведмедицю з трьома маленькими ведмежатами – в спробах прогодувати потомство вона стає агресивною.

Поліція наполегливо просить місцевих жителів не годувати ведмедів і не намагатися з ними фотографуватися, проте будь-яких заходів з вигнання тварин з міста поки не робить.