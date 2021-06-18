У київському метро пожежу гасили шваброю

У Київському метрополітені сьогодні вранці сталася пожежа, повідомляє УНИАН.

Реакція на інцидент послідувала неоднозначна. Деякий час відкрите полум'я ніхто не гасив, повз проходили пасажири. Згодом пересування людей спробували обмежити, а гасити пожежу стали шваброю з мокрою ганчіркою. Співробітнику метрополітену, хоч і не з першого разу, вдалося загасити вогонь.

"Техніка пожежогасіння в столичній підземці просто вражає" , - написав автор відео.

Під час спілкування з кореспондентом заступник начальника Київського метрополітену повідомила подробиці інциденту.

"Сталося займання розподільчого щитка. Зараз воно повністю ліквідоване, на місці працює служба електропостачання, причини займання з’ясовують фахівці. Відповідно будуть проводити необхідні ремонтні роботи" , - повідомила Макогон.

Крім того, вона пояснила, чому в метро обрали відповідний спосіб пожежогасіння.