На закупівлю вакцин від COVID-19 у червні витратять 10,5 млрд грн

У Міністерстві охорони здоров'я України до кінця червня планують направити 10,5 млрд грн на закупівлю 38 млн доз вакцин від COVID-19. На даний момент у цих цілях уже витрачено 7,9 млрд грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як розповіли в прес-службі Рахункової палати України, посилаючись на голову Валерія Пацкана, з витрачених коштів 7,8 млрд грн було направлено на закупівлю вакцини, 41 млн грн - на закупівлю шприців, 3,8 млн грн - розчину, 18 млн грн - контейнерів для збору медичних відходів.

"Закладена в бюджеті середня вартість вакцини з усіма витратними матеріалами - близько 276 грн", - повідомив Пацкан.

При цьому, Рахункова палата не уточнила, про яку вакцину йде мова.