У Франції вважають, що Україна не готова до вступу в НАТО

Для вступу України в НАТО поки не склалися відповідні умови﻿. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє Деловая столица.

Свою думку він висловив, коментуючи прагнення України до вступу в НАТО.

"Вважаю, що зараз умови для прийому України в НАТО не склалися" , — зазначив Ле Дріан.

Як писали раніше, в підсумковому комюніке саміту НАТО від 14 червня зазначено, що Україна стане членом НАТО за допомогою механізму Плану дій щодо членства. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг пообіцяв підтримку України з боку країн-членів в питанні вступу.