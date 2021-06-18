Ціни на газ зросли в 4 рази порівняно з минулим літом

Компанія "Нафтогаз" встановила місячний тариф на газ в розмірі 11,94 грн за кубометр. При цьому в червні минулого року всі українці купували блакитне паливо за тарифом в 2,7 грн за куб, більш ніж в 4 рази менше, повідомляє Обозреватель.

Новий тариф опубліковано на сайті компанії. Варто відзначити, що українці самі можуть вибирати собі постачальника газу. Частина постачальників запропонували ціну близько 8-9 грн, інші ж збільшили тарифи до 12-13 грн. Також відзначимо, що з травня всіх українців автоматично перевели на річні тарифи (у "Нафтогазу" це 7,96 грн).

Джерело: "Нафтогаз"

Більшість українців купують блакитне паливо в т.зв. газсбитах (їх засновники облгази). Відзначимо, ті українці, які підписали річні тарифи на газ, зміни в ціні не відчують. При цьому при бажанні можна перейти від місячного на річний тариф і навпаки.

Блакитне паливо традиційно дешевшає влітку, коли опалювальний сезон вже закінчився, а газові сховища заповнені. Подорожчання настає восени, з наближенням холодів.