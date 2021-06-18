СБУ викрила схему транспортування ліків у "ДНР"
СБУ викрила і блокувала схему із постачання лікарських засобів терористам "ДНР". Зловмисники використовували механізм "перерваного транзиту", коли вантаж ніби призначено для Грузії, а насправді постачається на тимчасово окуповані території, повідомляє СБУ.
У межах кримінального провадження співробітники СБУ провели низку обшуків за місцями діяльності зловмисників. На території Дніпропетровської та Харківської областей вилучено:
- 1 тонну лікарських засобів загальною вартістю 1,9 млн грн,
- 18 тонн косметичних виробів вартістю 800 тис. грн,
- товарно-супровідні документи щодо зовнішньоекономічної діяльності.
За офіційними товаросупровідними документами, які подавались організаторами схеми до митних органів, лікарські засоби мали прямувати на адресу фіктивних компаній, зареєстрованих у Республіці Грузія, які нібито виступали покупцями-одержувачами вказаних ТМЦ.
Оперативники встановили, що організували вказану оборудку мешканці Дніпропетровської області. Зловмисники вивозили медикаменти через митні пости на Східній Україні.
Наразі учасникам схеми готується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації). Проводяться слідчо-оперативні заходи для визначення всіх учасників протиправного механізму.
Викриття та блокування незаконної діяльності здійснювали СВ та ГВ КЗЕ УСБ України у Дніпропетровській області спільно з ГУ КЗЕ СБ України під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.