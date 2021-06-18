Ford анонсувала ціни на новий електричний пікап

Американська компанія Ford поділилася інформацією про ціни та комплектації на свій новітній електричний пікап F-150 Lightning. Базову версію оцінили в $39 974, але з урахуванням федеральної субсидії покупцеві автомобіль обійдеться в $32 474, повідомляє Обозреватель.

Усього покупцям будуть доступні 6 різних варіантів комплектації, від версії початкового рівня Pro до найбільш "нафаршированої" Platinum.

Базова модель отримає в своє розпорядження стандартну батарею і двигун потужністю 426 к.с. У версії з опціонною АКБ збільшеної місткості потужність мотора буде досягати 563 к.с. Пікап витрачає на розгін до першої "сотні" 4,5 секунди, має вантажопідйомність 900 кг, а за необхідності може тягнути за собою причіп вагою до 4,5 тонн.

Ціни і комплектації на електричний пікап Ford F-150 Lightning. Джерело: Сarscoops.com

Друга за комплектацією версія XLT обійдеться покупцеві після одержання субсидії в $45 474. Вона отримає металізовану обробку передньої панелі, бампери в колір кузова, камеру кругового огляду, електроприводи передніх крісел та педального блоку, шкіряну обробку керма, тонування задніх стекол, підігрів дзеркал та інші опції.

За необхідності пікап може тягнути за собою причіп вагою до 4,5 тонн. Джерело: Ford

Найдорожча версія Platinum оцінюється після отримання субсидії в $82 374. У списку опцій – 22-дюймові легкосплавні диски, преміальна шкіряна обробка салону, аудіосистема B&O, сидіння з обігрівом та вентиляцією, облицювання радіатора у чорному глянці та інші приємні та корисні дрібниці.