Ford анонсувала ціни на новий електричний пікап
Американська компанія Ford поділилася інформацією про ціни та комплектації на свій новітній електричний пікап F-150 Lightning. Базову версію оцінили в $39 974, але з урахуванням федеральної субсидії покупцеві автомобіль обійдеться в $32 474, повідомляє Обозреватель.
Усього покупцям будуть доступні 6 різних варіантів комплектації, від версії початкового рівня Pro до найбільш "нафаршированої" Platinum.
Базова модель отримає в своє розпорядження стандартну батарею і двигун потужністю 426 к.с. У версії з опціонною АКБ збільшеної місткості потужність мотора буде досягати 563 к.с. Пікап витрачає на розгін до першої "сотні" 4,5 секунди, має вантажопідйомність 900 кг, а за необхідності може тягнути за собою причіп вагою до 4,5 тонн.
Друга за комплектацією версія XLT обійдеться покупцеві після одержання субсидії в $45 474. Вона отримає металізовану обробку передньої панелі, бампери в колір кузова, камеру кругового огляду, електроприводи передніх крісел та педального блоку, шкіряну обробку керма, тонування задніх стекол, підігрів дзеркал та інші опції.
Найдорожча версія Platinum оцінюється після отримання субсидії в $82 374. У списку опцій – 22-дюймові легкосплавні диски, преміальна шкіряна обробка салону, аудіосистема B&O, сидіння з обігрівом та вентиляцією, облицювання радіатора у чорному глянці та інші приємні та корисні дрібниці.