Україна підготувала два варіанти на випадок запуску "ПП-2"

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у влади є два варіанти на випадок запуску трубопроводу "Північний потік-2". Один із них – вимагати дозвіл на роботу газопроводу не на повну потужність, повідомляє Обозреватель.

Про це Галущенко розповів під час години запитань до уряду, що транслювалася на каналі ВР в YouTube.

"Це питання обговорювалося на всіх рівнях. Те, що відбувається з ринковою ціною на газ, це наслідок того, що робить наш сусід, щоб змусити до реалізації "Північного потоку-2". Ми розглядаємо його як зброю, це не питання комерції. Той обсяг прокачування в 55 млрд є критично небезпечним. Що ми будемо робити? Це питання ще не закрите, є приклад OPAL, коли його запустили і він працює тільки на 50%. Потрібно вимагати таке ж законодавство і до "Північного потоку-2" , – сказав глава міністерства.

Також він розповів про ідею консорціуму української ГТС, щоб забезпечити транзит територією України. При цьому потрібно робити цілу низку заходів.