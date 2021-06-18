Україна підготувала два варіанти на випадок запуску "ПП-2"
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у влади є два варіанти на випадок запуску трубопроводу "Північний потік-2". Один із них – вимагати дозвіл на роботу газопроводу не на повну потужність, повідомляє Обозреватель.
Про це Галущенко розповів під час години запитань до уряду, що транслювалася на каналі ВР в YouTube.
"Це питання обговорювалося на всіх рівнях. Те, що відбувається з ринковою ціною на газ, це наслідок того, що робить наш сусід, щоб змусити до реалізації "Північного потоку-2". Ми розглядаємо його як зброю, це не питання комерції. Той обсяг прокачування в 55 млрд є критично небезпечним. Що ми будемо робити? Це питання ще не закрите, є приклад OPAL, коли його запустили і він працює тільки на 50%. Потрібно вимагати таке ж законодавство і до "Північного потоку-2", – сказав глава міністерства.
Також він розповів про ідею консорціуму української ГТС, щоб забезпечити транзит територією України. При цьому потрібно робити цілу низку заходів.
"Паралельно потрібно дивитися, на те, кого ми можемо залучити з партнерів, щоб забезпечити функціонувати українську ГТС", – додав Галущенко.