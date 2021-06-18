В Одесі помітили два Rolls-Royce зі схожими номерами

В Одесі на паркінгу виявили позашляховик Rolls-Royce Cullinan 2019 року та купе Rolls-Royce Phantom 2009 року. Вони мають дуже схожі номерні знаки, повідомляє Обозреватель.

Коштують ці два автомобіля близько 700 тисяч доларів. Однакові цифри на автономерах можуть свідчити, що в них один власник, хоч вони і мають реєстрацію в різних областях.

За їх інформацією, машини належать власнику одного з одеських автосалонів, який продає елітні дорогі моделі.

Два Rolls-Royce на паркінгу в Одесі. Джерело: drive.luxury

Нагадаємо, що Rolls-Royce Cullinan оснащений 6,7-літровим V12 з подвійним турбонаддувом, який видає 571 кінську силу і 850 Нм крутного моменту. Він також має 8-ступеневу автоматичну коробку передач ZF та повний привод.

У Phantom встановлений 6,7-літровий двигун на 462 кінські сили та 720 Нм крутного моменту. Він має автоматичну коробку передач та задній привод.