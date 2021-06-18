Через потоп в Ялті почалася евакуація місцевих жителів

У зв'язку з сильними дощами й підтопленнями в Ялті (окупований Крим) евакуювали кількох людей. Постраждалих внаслідок стихійного лиха немає.﻿ Про це йдеться у заяві місцевого так званого "міністерства з надзвичайних ситуацій, повідомляє РБК-Украина.

Повідомляється, що в районі селища Оползневе на Південнобережному шосе зійшов селевий потік, а в самій Ялті та Алупці підтоплені два будинки. Місцеві рятувальники евакуювали 7 осіб у безпечну зону.

Крім того, через сильні дощі й вітер впало дерево в районі Малої Ореанди, постраждалих немає.

Нагадаємо, сильні зливи на окупованому півострові йдуть вже другий день. Напередодні у Керчі затопило вулиці, автомобілі були під водою майже під самий дах. Частина міста, в тому числі лікарня, були знеструмлені, затопило більше десятка будинків. Крім того, понад 100 трансформаторних підстанцій були відключені в Криму через обриви й підтоплення.

В результаті окупаційна влада оголосила надзвичайну ситуацію на півострові.