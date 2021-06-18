"Видно, що був футбол": в Раді антирекорд з явки депутатів

На засіданні Верховної Ради в п'ятницю, 18 червня, зафіксували антирекорд відвідуваності – в залі зареєструвалися 132 народні депутати з більш ніж 400. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, повідомляє Вести.

"По залу добре видно, що вчора був футбол, з чим усіх і вітаю. В залі зареєстровані 132 народні депутати. Пленарне засідання оголошую відкритим, але це рекорд. Ледь-ледь відкритим", – сказав з посмішкою Разумков.

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Скриншот: Рада-ТБ

Скриншот: Рада-ТБ

17 червня в рамках Євро-2020 відбувся матч збірної України з командою Північної Македонії. Україна виграла з рахунком 2:1.