У Китаї побудували 10-поверховий будинок за добу (відео)

У Китаї компанії Broad Group зібрала висотну будівлю в 10 поверхів всього за 28 годин 45 хвилин, повідомляє Лига.net.

Про це пише newatlas.

Будівля була побудована з використанням системи збірних конструкцій Living Building, які використовують при будівлях готелів, лікарень і житлових багатоповерхівок.

Одна з найголовніших особливостей цієї системи - її компактність і мобільність, кожен будівельний модуль в складеному вигляді має ті ж розміри, що і транспортний контейнер, що дозволяє дуже легко транспортувати його практично в будь-яку точку світу.

Модуль складається з конструкції з нержавіючої сталі з проводкою, ізоляцією, склінням і системою вентиляції.

Щоб зібрати будівлю за добу, Broad Group використовувала невелику армію будівельників і три крани. Компанія заявляє, що її збірні конструкції дуже міцні, сейсмостійкі і можуть бути розібрані і переміщені при необхідності.