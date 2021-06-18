Безос чи Арно: хто таки найбагатша людина світу

Запекла боротьба за звання найбагатшої людини світу набирає все більше обертів. Пробито психологічну позначку вартості статків, і лік тепер йде на сотні мільярдів доларів, повідомляє 24 Канал.

З самого ранку 18 червня 2021 року протистояння двох найбагатших осіб світу почалось дуже динамічно. Джефф Безос на певний час навіть повернув собі звання найбагатшої людини світу, та очолив рейтинг багатіїв за версією Forbes.

Проте менш як годину знадобилось французькому магнату світу розкоші та люксових брендів Бернару Арно, для того аби повернути собі пальму лідерства.

Гра тільки на підвищення: пробито позначку у 200 мільярдів

При цьому слід зазначити, що перегони за корону найбагатшої людини світу проходять виключно на підвищення статків, тобто і Джефф Безос і Бернар Арно лише збільшуються власні статки у шаленому темпі.

Така динаміка зростання їх статків призвела до того, що психологічна планка вартості статків найбільших багатіїв планети у 200 мільярдів доларів була успішно взята одразу обома мільярдерами

Станом на 11 годину п'ятниці сукупна вартість статків очільника Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно становить – 201,8 мільярда доларів, натомість його переслідувача засновника технологічного гіганта Amazon Джеффа Безоса – 200,7 мільярда.

Статки змінюються щогодини

Водночас слід відзначити високу волатильність вартості статків обох найбагатших бізнесменів планети. Коливання вартості акцій обох компанії доволі велике, при цьому простежується динаміка LVMH до стійкого зростання із невеликими просіданнями під час торгів 18 червня з початкової вартості акції з 687 до 692,5 євро за штуку станом на 11.00 за київським часом.

Акції Amazon також можуть похвалитись стабільним підйомом із 3 403 долари за акцію на відкритті до 3 489 станом на 11.00 за київським часом.

Хто піде на вікенд у статусі першого багатія планети

Проте враховуючи той факт, що за океаном біржовий день уже завершено, а у Європі торги у розпалі коливання вартості акції може внести чергові корективи у перегони мільярдерів. І на зараз мало хто може точно сказати, хто ж таки Джефф Безос чи Бернар Арно зустрінуть вікенд у статусі першого багатія світу.