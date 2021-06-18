Максиму Галкіну – 45: як виглядав російський комік до популярності

У п'ятницю, 18 червня, свій день народження святкує російський комік Максим Галкін, який також відомий як наймолодший чоловік примадонни Алли Пугачової. Йому виповнилося 45 років, повідомляє Обозреватель.

Творча біографія Максима стартувала на сцені Студентського театру МГУ, де він дебютував зі своїми пародіями. У 1994 році Галкін брав участь у програмі "Дебюти, дебюти, дебюти" в Театрі естради, де його помітив керівник Московського державного театру естради Борис Брунов і запросив до себе.

У січні 2021 року Галкін отримав грант премії "Тріумф", у лютому популярний шоумен став ведучим інтелектуальної телегри "Хто хоче стати мільйонером?".

Максим Галкін в юності. Джерело: biographe.ru

Як виглядав Галкін в юності. Джерело: Instagram maxgalkinru

А в липні 2001-го на фестивалі "Слов'янський базар у Вітебську" відбувся перший сольний концерт Максима. З цього моменту виступи артиста стали регулярними – не тільки в Росії, але й за кордоном.

Молодий Максим Галкін. Джерело: Instagram maxgalkinru

Максим Галкін в юності. Джерело: Instagram maxgalkinru

Після цього Галкін став з'являтися на телебаченні. Він був частим гостем у програмах "Смехопанорама" і "Аншлаг". Комік прославився напрочуд точними пародіями на політиків та зірок, серед яких були Борис Єльцин, Валерія Новодворська, Лев Лещенко, Рената Литвинова, Олена Малишева.

Максим Галкін на сцені. Джерело: biografii.net

Коли слава гумориста досягла свого піку, він спробував себе в новому амплуа – почав співати. Його першим вокальним досвідом стали пісні "Будь или не будь" і "Это любовь", виконані в дуеті з Аллою Пугачовою. Згодом Галкін з'явився з примадонною в передачі "Новорічна ніч на Першому каналі" і в "Різдвяних зустрічах".

Алла Пугачова і Максим Галкін. Джерело: passion.ru

У 2003 році артист зіграв головну роль у новорічному мюзиклі "За двома зайцями" разом з Аллою Борисівною. У 2011 році стало відомо про весілля Галкіна і Пугачової.

Весілля Алли Пугачової і Максима Галкіна. Джерело: ivona.bigmir.net

Нині Максим продовжує тішити шанувальників новими пародіями. Він також з'являється на багатьох заходах як ведучий. Разом з Аллою Борисівною Галкін виховує двох дітей – 7-річних Лізу і Гаррі.

Як виглядає Максим Галкін зараз. Джерело: Instagram maxgalkinru

Як Максим Галкін виглядає зараз. Джерело: Instagram maxgalkinru