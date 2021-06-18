У світі від COVID-19 померли понад 4 мільйони осіб

Кількість летальних випадків в результаті COVID-19 перевалила за 4 мільйони. Велика кількість смертей пов'язана зі штамом Дельта – "індійським" різновидом коронавірусу, пишуть міжнародні ЗМІ.

За підрахунками експертів, планка у 2 млн була подолана більш ніж за рік, тоді як наступні 2 млн людей померли за 166 днів.

Більш ніж половина летальних інцидентів припадає на такі країни, як США, Бразилія, Індія, Росія і Мексика. Водночас у Перу, Угорщині, Боснії, Чехії та Гібралтарі зафіксована найвища смертність у співвідношенні з кількістю жителів.

Наразі найбільше від коронавірусу страждають країни Латинської Америки – 43 зі 100 випадків зараження у світі реєструються саме там. Рейтинг за кількістю смертей на душу населення за останній тиждень очолюють країни саме цього регіону.

Також спостерігається нерівність в розподілі вакцин: багаті країни на зразок США та Британії запасаються препаратами, забезпечуючи резерв, тоді як бідні країни Африки, Латинської та Південної Америки не можуть прищепити навіть найбільш вразливі групи населення.