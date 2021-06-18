Петицію щодо звільнення Татарова підписав "Джо Байден"

Петицію за звільнення заступника керівника Офісу президента Олега Татарова підписав користувач з іменем "Джо Байден". ﻿Про це заявив голова правління ЦПК Віталій Шабунін, повідомляє Українська правда.

Невідомо, чи дійсно існує громадянин із таким прізвищем. Водночас це може свідчити про фальсифікацію процесу збору підписів. Йдеться про те, що хтось міг втручатись у цей процес, що ставить під питання його законність.

Скриншот: petition.president.gov.ua

Автор петиції, Віталій Шабунін, звинуватив у фальсифікації Офіс президента. Він також вже подав заяву на ім’я генпрокурора про вчинення кримінального правопорушення щодо незаконного втручання Татарова у роботу технічних засобів.

Петицію про звільнення заступника Єрмака подали 26 березня. Наразі зібрано майже 25 тисяч підписів. До кінця збору залишилось 9 днів. Щоб президент відреагував на петицію, необхідно зібрати 25 тисяч підписів.