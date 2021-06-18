Зеленський анонсував будівництво лікарень за євростандартами

Поточного року в Україні запустять проєкт, який передбачає будівництво лікарень нового формату, котрі відповідатимуть рівню європейських клінік, заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Одним із кроків на шляху до якісної медицини стане наш новий проєкт – запуск лікарень нового, якісно іншого формату, за найкращими світовими стандартами. Лікарні однаково комфортні і для пацієнта, і для лікаря. Ми розпочинаємо цей проєкт вже цього року з обласних клінічних і дитячих лікарень, які мають відповідати рівню європейських клінік", – заявив Зеленський під час виступу у День медика.

За словами президента, цей проєкт буде реалізовано в кожній області України.

"Нові заклади стануть прикладом якості для подальших планів з оновлення всіх лікарень в Україні", – додав він.

За словами Зеленського, також триває будівництво лікарень у межах національної програми "Велике будівництво".